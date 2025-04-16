Nike Teens: navzdory pravidlům

Pravidlům navzdory
Nike Teens
Nejde o to zapadnout, ale vyniknout. Tak přepiš pravidla. Pohraj si s vrstvami, zkombinuj různé barvy a pak outfit dolaď výraznými doplňky. Když překonáváš limity, nemusíš se rozhodnout mezi jednou nebo druhou možností, prostě chceš OBĚ. Sprint i golf. Tanec i kickbox. Basket i plavání. Proč si vybrat jenom jedno, když můžeš dělat všechno? Sport a styl neznají mezí.
Ukaž svoji kreativitu
✅ Začni něčím nečekaným: Vyber si oblíbené kousky, které poslouží jako základ tvého outfitu. Zkus třeba osobité sluneční brýle, tenisky nebo oblečení ve výrazné barvě.
✅ Rozviň svůj styl: Vyber si kousky v souladu se svými cíli, ať už tě baví pohyb, líbí se ti pestré kombinace, nebo chceš budit pozornost. Vyzkoušej vrstvy, jako jsou kraťasy Nike Pro, topy s dlouhým rukávem, tílka nebo plisovaná sukně Nike Sportswear. Jde o to, cítit se jistě, a přitom být kreativní.
✅ Přidej něco navíc: Zdá se ti, že máš hotovo? Posuň se ještě o krůček dál. Doplň outfit čepicí nebo čelenkou a dodej mu opravdovou osobitost.
„Baví mě porušovat pravidla a vybočovat stylem.“
Kamia
Tanečnice, běžkyně, tenistka
Jdi na to po svém
Hýbej se, jak chceš. Nos, co se ti líbí. A ať se všude cítíš jako na přehlídkovém mole. V modelech, jako jsou bunda Nike Dri-FIT s nabíranými rukávy a tkané kalhoty Nike se středně vysokým pasem, najdeš funkčnost i styl. Potřebuješ se dostat do tempa, překonat rekord nebo si jen naplno užít den? Sestav si outfity, které s tebou udrží krok.