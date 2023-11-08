Outfity podle Fleur

Pohyby podle Fleur
Jsem Fleur. Je mi 15 let. Tančím a zpívám a ty můžeš taky.
Hudba je neskutečně inspirativní. Ten pocit, když se dostaneš na taneční parket a veškerá negativita se ztratí a ty můžeš dát průchod kreativitě.
Všichni bychom měli bez váhání přijmout radost z tance a převzít na parketu velení. O tom je moje nová píseň Footwork.
Pojďme tančit!
Sleduj moje video krok za krokem a zdokonaluj pohyby k písni Footwork.
Sepsala jsem několik tipů a triků, jak se naučit tyhle pohyby. Takže ať už chceš vystupovat na pódiu, jít do battlu, nebo tančit jen tak ve svém pokojíčku, připrav se na to a vyraz s nadšením.
👟 Trénuj. Kvalita přichází s časem. Slib, že budeš makat!
🗯️ Požádej přátele nebo rodinu o zpětnou vazbu.
❤️🔥 Nos kousky, ve kterých se cítíš sebejistě.
🌸 Zůstaň pozitivní! Tancování je proces, který stojí za to si užít.
Pokud chceš světu ukázat svoje pohyby s písní Footwork, nezapomeň mě označit! Na Instagramu a TikToku jsem jako @fleurforreal.
A pamatuj – dobře se u toho bav.
Fleur x
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