Misky s chia semínky a bobulemi
Trénink
Nike Training
Rychlá energetická snídaně vhodná i pro vegany
Jdi na to celý týden jednoduše a začínej každý den s lahodnou superpotravinou, která se dá připravit na mnoho způsobů. Máme pro tebe jednoduchý recept se spoustou živin, ze kterého přímo sálá energie.
Drobná chia semínka vypadají nenápadně, ale je to úžasná superpotravina napěchovaná živinami, která ti dodá energii při běhu nebo po skončení silového tréninku. Tyhle přirozeně sladké misky s chia semínky a bobulemi jsou vhodné i pro vegany. Připrav si jednu velkou dávku, ať si na nich můžeš pochutnat od pondělí do pátku, a ušetři tak každé ráno 15 minut času.
Vynikající přísady (a proč si je zamilovat)
- Chia semínka jsou bohatá na vlákninu.
Chia semínka mají vysoký obsah vlákniny, a díky tomu dokážou vstřebat tekutiny až o desetinásobku vlastní hmotnosti – získají pak želatinovou texturu, která připomíná drobné tapiokové perly. Zaručují dlouhotrvající přísun energie a zároveň obsahují omega-3 mastné kyseliny pro zdravé srdce a všech devět esenciálních aminokyselin, takže jsou výživným zdrojem rostlinných bílkovin.
- Makadamové ořechy v sobě skrývají zdravé tuky.
Ve srovnání s ostatními ořechy obsahují makadamie o trošku víc mononenasycených tuků, které podporují činnost srdce a snižují cholesterol. V tomhle receptu budou hezky křupat a pohodlně tě zasytí, takže nemusíš přidávat granolu, v které může být hodně cukru.
Užitečné tipy pro snadnou přípravu jídla
- Nakup si mražené bobule.
Když budeš mít vždycky po ruce balení mražených malin, borůvek nebo ostružin, tak se obejdeš i bez čerstvých bobulí. Nasyp v noci bobule do misky s chia semínky a do rána ti v ledničce rozmrznou. (Rozmražené ovoce by se mělo zkonzumovat do dvou dnů.)
- Zamraz si víc dávek.
Nechceš jíst celý týden to samé? Naporcuj si směs s chia semínky do malých skleniček nebo jiných skleněných nádob a dej ji zamrazit. Pak stačí vyndat jednu nebo víc skleniček do ledničky, kde ti přes noc rozmrzne.
Chceš si to udělat po svém? Tady máš pár nápadů:
- Připrav si přes noc ovesné vločky.
Když ti po tréninku pořádně vytráví nebo máš v plánu dlouhé vytrvalostní cvičení, tak tě dobře zasytí ovesné vločky, ať už v klasické nebo nahrubo řezané formě. Obsahují totiž sacharidy, které doplňují zásoby glykogenu (samotná chia semínka jich v sobě mají příliš málo). Správnou konzistenci získáš tak, že necháš přes noc stát tekutinu s vločkami v poměru 2:1. Můžeš použít 75 g ovesných vloček, 30 ml chia semínek a 240 ml mléka, navíc přidej sladidlo a sůl. (Poznámka: Tahle množství se nepřičítají k surovinám uvedeným dole.)
- Pohraj si s chutěmi.
Chia semínka jsou prakticky bez chuti, a tak můžeš experimentovat s různými tekutinami a přísadami, které tomu dodají správný říz. Z tropického ovoce můžeš vyzkoušet kokosové mléko a mango. K různým druhům bobulí se dobře hodí ořechové máslo. Koření jako skořice, muškátový oříšek nebo hřebíček nepřidá ani kalorii navíc. Širší paletu vitamínů a živin získáš taky díky sezónnímu ovoci a různým druhům ořechů. Neboj se proto experimentovat se vším, co najdeš v ledničce nebo ve spíži.
- Vyber si jiné sladidlo.
Pokud ti nechutná javorový sirup, vyzkoušej jiná přírodní sladidla, jako jsou datle Medjool (sušené ovoce s výživnou vlákninou můžeš jednoduše rozmixovat na kaši nebo sirup), kokosový cukr nebo med, který obsahuje antioxidanty a probiotika podporující „hodné“ bakterie ve střevech.
Jak na to: Misky s chia semínky a bobulemi
Porce: 5
Doba přípravy: 2 hodiny, 5 minut
Celková doba: 2 hodiny, 5 minut
Suroviny
75 g chia semínek
480 ml neslazeného ořechového mléka s vanilkovou příchutí
30 ml javorového sirupu
špetka mořské soli
75 g syrových makadamových ořechů (nasekaných)
300 g různých bobulí
Postup
- Ve středně velké misce dobře promíchej chia semínka, ořechové mléko, javorový sirup a mořskou sůl. Nechej stát zhruba dvě hodiny v ledničce, dokud se nevytvoří želatina.
- Rozděl pudink z chia semínek, bobule a makadamové ořechy do pěti skleniček nebo jiných nádob. Jednotlivé suroviny navrstvi na sebe. Uzavřené skleničky můžeš skladovat v ledničce až pět dnů. Až dostaneš chuť, jednoduše si jednu otevři.