Rychlá energetická snídaně vhodná i pro vegany

Jdi na to celý týden jednoduše a začínej každý den s lahodnou superpotravinou, která se dá připravit na mnoho způsobů. Máme pro tebe jednoduchý recept se spoustou živin, ze kterého přímo sálá energie.



Drobná chia semínka vypadají nenápadně, ale je to úžasná superpotravina napěchovaná živinami, která ti dodá energii při běhu nebo po skončení silového tréninku. Tyhle přirozeně sladké misky s chia semínky a bobulemi jsou vhodné i pro vegany. Připrav si jednu velkou dávku, ať si na nich můžeš pochutnat od pondělí do pátku, a ušetři tak každé ráno 15 minut času.