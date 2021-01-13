Kokosové palačinky s vysokým obsahem bílkovin

Kokosové palačinky s proteinem plné energie
Výživa
Nike Training
Energetická snídaně plná proteinu
Nastartuj ráno s hromadou palačinek, které podporují růst svalů, jsou jednoduché na přípravu a dodají ti energii na několik hodin. Dole navíc najdeš možnosti, jak si palačinky vyladit podle sebe. Můžeš se taky mrknout na tipy, jak tohle jídlo připravit ještě jednodušeji.
Hledáš další výmluvu, proč si dát palačinky? Malá hromádka s těmi správnými surovinami ti dodá energii na dlouhé intenzivní cvičení nebo nasytí tvůj hlad po něm. Tenhle recept představuje tu správnou rovnováhu mezi proteinem a sacharidy, proto můžeš trénovat déle bez pocitu vyčerpání uprostřed cvičení nebo nedostatku cukru. Nejlepší je, že je rychlý a jednoduchý (vážně – palačinky budeš mít na stole za 10 minut). Suroviny můžeš prostřídat podle svých potřeb.
Vynikající přísady (a proč si je zamilovat)
- Alternativy bez mléka šetří žaludek.
Pomalu trávené cukry (tedy laktóza) v mléčných výrobcích můžou v trávicím systému uprostřed cvičení způsobit katastrofu, která povede k nadýmání, plynatosti a nepohodlí. Když si místo toho dáš mandlové mléko a kokosový jogurt, tak snížíš riziko podráždění, takže během cvičení pravděpodobně nebudeš muset odbíhat na záchod.
- Proteinový prášek podporuje svaly.
Většina lidí si protein šetří až na dobu po cvičení. Výzkum ale dokládá, že na načasování nezáleží. Aminokyseliny v proteinech se pustí do opravy poškozené svalové tkáně, ať si je dáš před cvičením, nebo po něm. Pokud to jde, tak si vyber značku s co nejmenším množstvím surovin, která má zdroj proteinu na prvním místě. Vyhni se přidanému cukru a umělým přísadám. A zkus si vybrat takovou, která prošla nezávislými testy kvality a záruky bezpečnosti. Může mít například certifikát „NSF Certified for Sport“.
- Kokos dodá chuť s nízkým obsahem cukru.
Kokosová mouka je bez lepku a je skvělým zdrojem vlákniny a triglyceridů se středně dlouhým řetězcem (MCT, jde o lehce stravitelnou formu zdravého tuku). Kromě toho má ve srovnání s dalšími moukami nižší obsah sacharidů, takže může pomoct při stabilizaci krevního cukru. Vysoký kouřový bod a jemně sladká chuť taky pomáhají. Kokosový jogurt s kulturou je bez laktózy, ale plný probiotik, které můžou zlepšit zdraví střev.
Užitečné tipy pro snadnou přípravu jídla
- Porce dej zmrazit.
Jsme si dost jistí, že ti tyhle palačinky budou chutnat. Takže můžeš porce v receptu zdvojnásobit nebo ztrojnásobit a palačinky dát do mrazáku. Až budeš potřebovat před nebo po dalším cvičení dobít energii, stačí je vyndat (vydrží až dva měsíce). Jakmile palačinky vychladnou, rozlož je na pečicí papír a takto vyskládané je vlož na 30 minut do mrazáku. Až potom je přendej do vzduchotěsné nádoby a zmraz pohromadě. Tenhle krok zaručí, že se palačinky neslepí. Pro jistotu je můžeš taky oddělit pečicím nebo voskovaným papírem. Jakmile se budeš chtít pustit do hostiny, dej je do mikrovlnky a postupně po 20vteřinových intervalech je ohřívej, dokud nebudou úplně prohřáté. Případně je ohřej v troubě na 180 °C. To potrvá asi 10 minut.
- Multitasking.
Zatímco smícháváš suché a mokré přísady (s mícháním to nepřežeň, aby palačinky byly lehké a vzdušné), zapni sporák, aby pánev byla včas připravená. Pokud chceš palačinky dělat zase za den nebo dva, zdvojnásob množství, polovinu těsta dej do mísy, těsně ji uzavři a pak ji dej do lednice.
Chceš si to udělat po svém? Tady máš pár nápadů:
- Udělej si ryze veganskou verzi.
Vyber si rostlinný proteinový prášek vyrobený z hrášku nebo konopí, ne syrovátku nebo kasein.
- Přidej ořechové máslo.
Pokud dáváš přednost ořechové chuti před sladkou, vyměň kokosový jogurt za oblíbené ořechové máslo. Jde o dobrý zdroj zdravých tuků, který taky pomůže zahnat hlad.
Jak na to: Kokosové palačinky s proteinem plné energie
Porce 1 (na 4 palačinky)
Doba přípravy: 5 minut
Doba vaření: 5 minut
Celková doba: 10 minut
Suroviny
100 g syrových, nesolených mandlí
30 g kokosové mouky
10 g vanilkového proteinového prášku
½ čajové lžičky prášku do pečiva
120 ml neslazeného mandlového mléka
3 vejce pokojové teploty
15 ml kokosového oleje
120 ml kokosového jogurtu
40 g ovoce vlastního výběru
10 g granoly
15 ml javorového sirupu (pokud ho chceš)
Postup
- Syrové mandle rozmixuj v mixéru na jemný prášek, mandlovou mouku.
- Ve středně velké míse smíchej mandlovou mouku, kokosovou mouku, proteinový prášek a prášek do pečiva.
- V malé míse smíchej mandlové mléko a vejce. Přidej mokré suroviny do mísy se suchými přísadami a míchej je, dokud se nespojí.
- Pánev rozpal na středním plameni. Těsto nalij ve čtyřech zhruba stejných porcích na pánev a opékej, dokud se neobjeví bublinky, asi 2 minuty. Až budou palačinky zespodu zlatohnědé, otoč je a opékej z druhé strany další 2 minuty, nebo dokud nebudou zlatohnědé. Pánev sundej ze sporáku.
- Palačinky polož na sebe a nahoru dej jogurt, ovoce anebo granolu. Můžeš je polít i trochou javorového sirupu, jestli chceš.