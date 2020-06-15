Jak trénovat děti jasně
Trénink
Nike Training
Jasné a stručné pokyny dají dětem víc času na hraní.
Nauč děti motivovat k aktivitám stručnými a relevantními pokyny. Bude je to víc bavit a tobě to usnadní život – takže tím získáte všichni.
Když děti tráví hodně času doma, můžou být neklidné a potřebují nějak vybít energii. Abychom dětem pomohli k pohybu, inspirovali jsme se iniciativou Nike Made to Play a postupně rozebereme šest tréninkových zásad.
Zásada tohohle týdne je „Jasně a stručně“ a Elaisa Bonordenová, trenérka dívčích večerních tréninků Nike v berlínské Skatehalle, nám o ní řekne víc.
Znalosti jsou klíčem
Elaisa už několik let učí děti skejtovat v berlínské Skatehalle. Jak na to jde? „Napřed si musíš všechno vyzkoušet, teprve pak poznáš, jak těžké to je. Získáš tak lepší představu, co se děti na tréninku potřebují naučit a s čím možná budou zápasit.“
„Čím víc o jejich sportu víš, tím lepší a jasnější pokyny jim můžeš dávat,“ říká Elaisa. „Proto si před začátkem tréninku promysli, čím vším se chceš zabývat.“
Stručně znamená líp
„Děti mají opravdu spoustu energie,“ říká Elaisa. To znamená, že nevydrží dlouho v klidu. Snaž se, aby tvoje pokyny nezabraly víc než 20 procent tréninku a dětem tak zbylo víc času na aktivitu. Zároveň si ale nech dost času, aby komunikace byla jasná.
Na začátku děti vyzvi, aby ohodnotily jedničkou až pětkou, jak na tom jsou, a podle toho jim trénink přizpůsob. Děti podle Elaisy taky skvěle reagují, když je za každý malý úspěch pochválíš.
A to je všechno! Pokud ti šest tréninkových zásad přišlo užitečných, máme pro tebe další tipy, jak tebe i tvou rodinu udržet ve hře.