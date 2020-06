Jak trénovat děti jasně

Znalosti jsou klíčem

Elaisa už několik let učí děti skejtovat v berlínské Skatehalle. Jak na to jde? „Napřed si musíš všechno vyzkoušet, teprve pak poznáš, jak těžké to je. Získáš tak lepší představu, co se děti na tréninku potřebují naučit a s čím možná budou zápasit.“



„Čím víc o jejich sportu víš, tím lepší a jasnější pokyny jim můžeš dávat,“ říká Elaisa. „Proto si před začátkem tréninku promysli, čím vším se chceš zabývat.“