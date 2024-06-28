Najdi svůj styl

Neexistuje žádný zázračný recept, jak najít svůj styl. Mění se, roste, někdy je ve čtvrtek úplně jiný než ve středu.
Ale bez ohledu na to, jak se vyvíjí, když rosteme, jedna věc by se měnit neměla: Vždycky bychom měli nosit oblečení, ve kterém se cítíme tak sebejistě ve své kůži, jak bychom měli.
Zástupci Nike strávili den se třemi dospívajícími dívkami a ty nám předaly několik triků a tipů, které nám všem pomůžou vytvářet stylové outfity s botami Air Max Dn.
Pohraj si s vrstvami
„Vrstvení dává mému outfitu život: Například Air Max Dn, volné pytlovité džíny a crop top, zpod kterého vykukuje límeček košile.“
Stačí si pohrát s vrstvami. Pak najednou zjistí, že se jí ten jeden topík (nebo sukně, kalhoty, cokoliv!) zahrabaný vzadu ve skříni hodí ke stovkám různým outfitům.
„Nike Air Max Dn mi dává sportovní šmrnc, který se mi tolik líbí,“ pověděla nám Sophie. Například kousek s límečkem si obléká pod volné tričko, nebo si vezme kravatu, která ladí s botami. Takhle posouvá svůj styl na další úroveň.
Moodboard podle Funmi
„Mám velmi pestrý styl. Jsem maximalistka na sto procent.“
Funmi řekla Nike, že v Air Max Dn má pocit, jako by chodila po obláčku. Není proto překvapení, že si zápěstí zdobí barvami duhy.„Co se stylu týče, nikdy se nebudu omezovat v kreativitě.“
Jestli se i tobě líbí výrazné pestré barvy, inspiruj se stylem Funmi. Hraj si s doplňky a barvami, dokud neobjevíš kombinaci, ve které se cítíš dobře.
Zkus ten komfortní pocit mimo svoji komfortní zónu
„Nikdy jsem neviděla boty pro teenagery, jako jsou tyhle. Hodně mě zaujaly ty boky. Jsou TAK pohodlné.“
S párem pohodlných tenisek, které se dají kombinovat podle nálady, je ladění outfitů zábava.
„Nosím od všeho trochu: Od streetového stylu po sedmdesátkovou módu,“ svěřila se Bella. Míchá proto svoje volné kousky s upnutým tričkem a na to si oblékne třeba flísku. O pohodlí a barevný prvek se starají Air Max Dn.
Nikdo nikoho nenutí nosit pořád ten samý styl. Dneska se můžeme oblékat, jak chceme. A zítra, až vstaneme, se můžeme rozhodnout zase jinak.