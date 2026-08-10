Outfity podle Fleur

Pohyby? Jasně. Energie? Rozhodně. Outfity? Určitě.
Prohlédni si outfity tanečnice Fleur Zwartkruis, které ji dodávají sebedůvěru, aby mohla ovládnout parket.
Jsem Fleur. Je mi 15 let a jsem tanečnice.
Stylové oblečení na tancování mi pomáhá vyjádřit se. Zvyšuje mi to sebevědomí a spojuje mě s kulturou. Je to součást mého umění.
Nejdůležitější je pro mě vytvořit jedinečný šatník, který odpovídá mojí osobnosti.
Ukážu ti pár outfitů, se kterými mám pořád chuť se hýbat!
Když jdu na taneční parket, ráda nosím kombinaci volných kalhot (těch nejpohodlnějších, které najdu) s tričky, které podtrhují moji ženskost a styl.
Ráda si přes tričko obléknu svetr, který mám teď na sobě. Dodává mi to víc šmrncu. A samozřejmě musím outfit doplnit párem Air Force 1.
Když chci, aby mě můj styl opravdu odrážel, nosím barvy, které vyniknou, a hlavně… používám hodně doplňků!
Čím jsem starší, tím se mění i můj styl. V některém oblečení se cítím pohodlněji a v jiném tolik ne. Ale to ničemu nevadí. Ráda hledám svoji vlastní cestu a odlišuju se. Prostě se snažím být takovou verzí sebe sama, jaká mi vyhovuje.
Pokud hledáš nové kousky, začala bych s teniskami. Koneckonců, budeš je nosit často, bez ohledu na to, jaká je tvoje oblíbená aktivita! Mezi moje favority patří modely Dunk a Air Force 1. Ale každý má jiný vkus. Takže si najdi ten svůj. 🫰
Fleur x