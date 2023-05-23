Air Jordan 15
Původní uvedení
(1999)
Návrhář
(TINKER HATFIELD)
Původní artefakt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva
(FLINT GREY / BÍLÁ)
Původní cena
(150 USD)
Kód stylu
(136011-101)
Air Jordan 15
Původní uvedení (1999)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (FLINT GREY/WHITE)
Původní cena (150 USD)
Kód stylu (136011-101)
Sága pokračuje
Když se Michael Jordan znovu odhodlal odejít do důchodu, nic nenasvědčovalo tomu, že by řada Air Jordan mohla získat podobné uznání. Model Air Jordan 15 pokračoval v odkazu MJ s tkaným svrškem Kevlar® z aramidových vláken, který inspirovala stíhačka X-15.
Rovnou z trezoru
Styl pro ty nejlepší
Návrh modelu Jordan 15 byl inspirován dosud nejrychlejším pilotovaným letadlem a doplněn jedním nezaměnitelným detailem MJ: vyčnívajícím jazykem, který Jordana chránil, kdykoli vzlétl, aby s vervou střelil koš. A i když už boty sám na palubovce nenosil, obouval si je k obleku a vytvořil si tím svůj nový dres – vrchol odvážného a sofistikovaného stylu v podnikání, stejně jako ho uměl v basketu.