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Poslední aktualizace: 23. května 2023
Doba čtení 2 min

Air Jordan 15

Původní uvedení
(1999)
Návrhář
(TINKER HATFIELD)
Původní artefakt
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva
(FLINT GREY / BÍLÁ)
Původní cena
(150 USD)
Kód stylu
(136011-101)

Air Jordan 15

Původní uvedení (1999)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (FLINT GREY/WHITE)
Původní cena (150 USD)
Kód stylu (136011-101)

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Historie Air Jordan 15, Získej aplikaci SNKRS

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Stáhnout aplikaci

Sága pokračuje

Když se Michael Jordan znovu odhodlal odejít do důchodu, nic nenasvědčovalo tomu, že by řada Air Jordan mohla získat podobné uznání. Model Air Jordan 15 pokračoval v odkazu MJ s tkaným svrškem Kevlar® z aramidových vláken, který inspirovala stíhačka X-15.

Rovnou z trezoru

Styl pro ty nejlepší

Návrh modelu Jordan 15 byl inspirován dosud nejrychlejším pilotovaným letadlem a doplněn jedním nezaměnitelným detailem MJ: vyčnívajícím jazykem, který Jordana chránil, kdykoli vzlétl, aby s vervou střelil koš. A i když už boty sám na palubovce nenosil, obouval si je k obleku a vytvořil si tím svůj nový dres – vrchol odvážného a sofistikovaného stylu v podnikání, stejně jako ho uměl v basketu.

Barevná provedení

Původně zveřejněno: 22. května 2023