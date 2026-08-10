Grace Geyoroová: Dokonalá trefa

Poslední aktualizace: 10. července 2023
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Vládkyně středu pole
Na hřišti je bojovnicí, která určuje tempo hry jako skutečná vládkyně středu pole. Když má Grace Geyorová míč, může se stát cokoli. Zjisti víc o téhle francouzské hvězdě.
Pohybuj se stejně dynamicky jako Grace
Model Phantom Luna je stvořený pro rychlé a dynamické změny směru a umožňuje Grace Geyorové dát průchod její kreativitě a síle a ovládnout tak střed hřiště. V čem dokáže takhle kopačka pomoct tobě?
„Jako hráčka zálohy ráda připravuju půdu pro svoje spoluhráčky. Ráda si nabíhám do pozic, abych mohla skórovat, přihrávat míče a zajistit co nejhladší průběh hry.“
Grace Geyorová
Francouzská ženská fotbalová reprezentace
Allez Les Bleus!
Je čas, aby hřiště ovládly Les Bleues! Fandi Grace a jejímu týmu v soupravě francouzského národního týmu pro rok 2023.
Dostaň se pořádně do varu
V tomhle kruháči pod vedením Grace Geyorové a trenéra Edwige Ahonta posílíš celé tělo a hlavně paže. Tenhle trénink teď najdeš v aplikaci Nike Training Club.