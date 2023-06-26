Les Hijabeuses: Founé Diawaraová o hledání předsudků

Příběhy, které vybraly Rebelky
Founé Diawaraová
V průběhu dospívání se Founé Diawaraová cítila kvůli své kulturní identitě jako outsider. Jednoho dne se její vyhlídky změnily k lepšímu. Čti dál a dozvíš se, jak ji virální kampaň na sociálních sítích dovedla až k pozici viceprezidentky ženské fotbalové komunity.
Founé Diawaraová. Les Hijabeuses, Francouzka. Datum narození: 4. října 1999. Ilustrace od Luwaart.
Jakožto druhá nejstarší ze sedmi sourozenců je Founé přirozená lídryně. Díky zvídavé povaze byla vynikajícím vzorem pro své mladší sourozence. Pořád se učila něco nového, často více věcí naráz! V roce 2014 ji mistrovství světa ve fotbale žen inspirovalo k tomu, aby si našla další nový koníček: fotbal.
Ve čtrnácti letech se Founé poprvé připojila k fotbalovému klubu. Byl to úžasný pocit, stát se součástí týmu! Každý pohyb – driblování po hřišti, přihrávky spoluhráčkám a svižná nahrávka do sítě – jí připadal jako krásná taneční choreografie.
‚Chceme, aby ženy mohly mít všechny tyhle identity.‘
Po roce tréninků se svým týmem dorazila na hřiště, připravená odehrát svůj první skutečný zápas. Jakmile ale vstoupila na hřiště, zastavil ji rozhodčí.
Řekl jí, že na sobě nesmí mít hidžáb. Že to není dovoleno.
Founé se sevřelo srdce. Hidžáb byl důležitým symbolem její muslimské víry a součástí její identity. Nemohla si ho sundat, aby mohla hrát. Founé strávila zápas na lavičce. Smutná a naštvaná.
‚Chtěla jsem prostě hrát. Chtěla jsem být oporou týmu.‘
Founé se ale nezačala utápět ve smutku. Místo toho nechala své přirozené vůdčí schopnosti pracovat na plné obrátky. Dozvěděla se o kampani zaměřené na ukončení diskriminace v ženském sportu a nenechala si ujít příležitost stát se její součástí.
Hnutí začalo instagramovým videem o francouzském zákazu nošení hidžábů při fotbale. Founé sledovala, jak se k videu hrnou komentáře z celé země. Ženy sdílely své vlastní příběhy o diskriminaci a o tom, jak je zákaz donutil sport opustit.
Founé pokračovala v boji za tuhle věc a stala se viceprezidentkou fotbalové komunity Les Hijabeuses, kde ženy můžou nosit hidžáb. Mezi tréninky studuje Founé na univerzitě lidská práva. Usiluje o budoucnost, ve které ženy nikdy nebudou muset obětovat část svojí identity jen proto, aby mohly dělat to, co je baví.