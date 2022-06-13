Emma Raducanová: Zapomeň na dokonalost

Emma Raducanu: Zapomeň na dokonalost
Sportovci a sportovkyně*
Emma Randucanuová se snaží být tou nejlepší tenistkou a k tomu patří vědomí, že dokonalost prostě neexistuje.
Když jsi na světové scéně, může se ti zdát, že není prostor pro chyby. Emma Raducanuová ale ví, že dokonalost neexistuje. Jestli se chceš skutečně rozvíjet, musíš něco občas nechat plavat a umět skočit do neznáma.
V našem nejnovějším filmu „Na čem pracuješ?“ jsme se setkali s nejlepší profesionální tenistkou z Bromley, Emmou Raducanuovou. Vzala nás na první tenisový kurt, na kterém kdy hrála, a podělila se s námi o své vzpomínky na to, když poprvé zatoužila být nejlepší. „Byla jsem taková malá perfekcionistka. Zbláznila bych se, kdybych míček netrefila správně.“
Od té doby se toho ale stalo hodně a ona se naučila, že by neměla směřovat k dokonalosti. Cesta za pokrokem s sebou nese spoustu vzestupů a pádů – tak to zkrátka při dosahování cílů chodí. „Myslím, že mi (perfekcionistické) myšlení rozhodně pomohlo dostat se k výsledkům, kterých jsem dosáhla… (ale) když jsem se naučila nechat něco plavat, pomohlo mi to spojit se s Emmou, jakou chci být, a s Emmou, kterou jsem právě teď.“
Svůj první titul získala v 18 letech a stala se druhou nejmladší hráčkou, která kdy vyhrála US Open. „Po vítězství ode mě všichni očekávali, že vyhraju každý turnaj, na kterém se objevím.“ Emma ale ví, že ve sportu neexistují žádné záruky. „Myslím, že je to trochu nereálné, protože dokonalost jednoduše neexistuje.“
Všichni jsme zažili chvíle, kdy jsme se cítili pod tlakem, abychom v něčem byli nejlepší, a to ve sportu, ve škole nebo v čemkoliv, čemu se věnujeme. Ale zbavit se touhy po dokonalosti znamená smířit se s tím, že děláme chyby, a mít odvahu riskovat – na hřišti i mimo něj. Protože nejlepší způsob, jak se učit, je opustit komfortní zónu. „Pokud je člověk pořád dokonalý a vypadá skvěle, ve skutečnosti se neposouvá a nedělá věci, které ještě neumí… Nemá se jak zlepšovat.“
Všichni kráčíme po nějaké cestě. A pro Emmu je tahle cesta jasná: Tvrdě pracuje na tom, aby se soustředila na pokrok a ne na dokonalost. „Když se oprostím od touhy po dokonalosti, dá to mojí hře nový rozměr. Díky tomu si taky můžu užít cestu, po které zrovna jdu,“ vysvětluje
Podívej se, jak se Emma snaží zbavit se touhy po dokonalosti ve filmu „Na čem pracuješ?“. Objevuj příběhy daších sportovců a sportovkyň Nike*, které tě můžou inspirovat.