Příběhy, které vybraly Rebel Girls
Ellen Ramasediová
Ellen Ramasediová byla vždycky v pohybu a věděla, že může dosáhnout všeho, čeho si zamane. Přečtěte si, jak ji teď její láska ke skoku do dálky, tanci a netballu inspiruje k tomu, aby pomáhala dívkám na celém světě věnovat se sportu.
Ellen Ramasediová. Sportstec, Jihoafričanka. Datum narození: 16. února 1989. Ilustrace: Cecilia Puglesiová.
Když byla Ellen malá, nedokázala chvilku posedět v klidu. Hrála netball, chodila na hodiny tance a trénovala skok do dálky. Ellen byla pořád v pohybu! Ve škole měla nejradši tělocvik.
Ellen si dlouho myslela, že se jednoho dne bude muset vzdát svých dnů v prašném doskočišti po skoku dalekém a vyměnit svoje úžasně vyčerpávající hodiny tanečních zkoušek za tradičnější profesní dráhu, jako je třeba účetní. Ale jak vyrůstala, představovala si způsoby, jak pokračovat ve své vášni poté, co vyjde ze školy. Čím by tak mohla být? Profesionální sportovkyní? Rozhodčí? Sportovní novinářkou?
„Tohle jsi ty. Můžeš být tím, kým si jen zamaneš.“
Jednoho dne během komunitního netballového zápasu, Ellen dostala skvělý nápad. Mohla bych pomáhat ostatním dívkám, aby se naučily milovat sport tak moc jako já!
Ellen věděla, že spousta dívek je ze sportu nervózní. Obávají se, že v něm nejsou dost dobré. Ellen věřila, že by mohla v dívkách probudit sebevědomí právě prostřednictvím sportu. Rozhodla se proto stát komunitní trenérkou netballu.
Během jejich her Ellen dívky povzbuzovala od postranní čáry.
„Skvělý chyt! Pěkná přihrávka!“ říkala, když její hráčky dodržovaly přesná pravidla netballu, rychle běhaly po hřišti, zastavily se, když chytly míč, a opatrně zamířily, aby získaly další bod zápasu.
Postupem času stále víc dívek zjišťovalo, že by mohly ve sportu vynikat stejně jako trenérka Ellen. A Ellen nechtěla, aby její důležitá práce skončila. Proto se spojila s charitativní organizací Sportstec, co podporuje právě sportovkyně. Ellen pracuje s pedagogy na vytváření programů tělesné výchovy, které pomáhají dívkám v rozvoji.
Každý den je hrdá na svoji práci a pyšná na sebe, že si život postavila na svém skutečném poslání.