Nakupovat všechny novinky

Nakupovat

Poslední aktualizace: 2. listopadu 2023
Doba čtení 3 min

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

Nakupovat výbavu na běhání
Eliud Kipchoge

Eliudova moudrost

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Trpělivost přináší výsledky.

    Běhání je hra trpělivosti. Vytrvat je obtížné a pokrok někdy přichází pomalu. Kdo chce dosáhnout v běhání dlouhodobého úspěchu, musí si přenastavit celý postup – mít radost z postupných dílčích výsledků.

  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Soustřeď se na nádheru, ne na kilometry.

    Sebedůvěra je rozhodující na jakékoli cestě za úspěchem. Důležitý je způsob, jakým se díváš na běžecké výzvy – víra v sebe, rozhodování, disciplína. To je pro překonávání cílové pásky klíčové.

  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Odpočívej stejně tak poctivě, jako závodíš.

    Většina běžců bere odpočinek na lehkou váhu. Neberou ho jako součást tréninku. Přitom odpočinek ti umožní zvládnout toho víc, nepřijít o zdraví a přinese ti rychlost a zadostiučinění, když přijde na závod.

Eliudova signovaná kolekce

Eliud Kipchoge, 20 LET V AKCI

Eliudova signovaná kolekce

20 LET V AKCI

Kolekce pro všechny běžce založená na étosu Eliuda Kipchogeho.

Nakupovat

Další informace

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Běhej s Eliudem
  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Breaking2: Dokument
  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Nová vítězství

Původně zveřejněno: 2. listopadu 2023