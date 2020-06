Buď tam, kde máš nohy

Používání síly okamžiku k soustředění

Před velkou chvílí je nervózní úplně každý. I profíci. Je to normální, je to přirozené, ale... dá se to ovládat. V tomhle článku se s námi Ryan Flaherty, hlavní ředitel výkonnostní divize Nike, podělí o pár tipů, jak překonat nervozitu tím, že se vrátíš do současného okamžiku.



Možná nevěříš, že i profi sportovci jsou před výkonem tak nervózní, že to ovlivní jejich schopnosti, ale přesně to se stává celé řadě profíků, se kterými pracuji. Stejně jako se ty cítíš před důležitým jednáním nebo když se postavíš na startovní čáru závodu na 10 km. Člověk snadno propadne obavám, jak to všechno dopadne. Ale místo toho, aby se dívali daleko do budoucnosti, radím svým svěřencům, aby si hlídali současnou chvíli a opakovali si: „Jsem tam, kde mám nohy.“ To jim pomůže uklidnit se.