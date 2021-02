Behind the Design: ACG Crater Lake

Behind the Design: Kráterové jezero, Oregon

Za vznikem Kráterového jezera není asteroid, kometa ani meteorit. Ale co může být víc cool než srážka s vesmírným objektem? A co třeba tohle: Před téměř 8 000 lety vybuchla sopka o výšce asi 3 500 metrů a zhroutila se do sebe. Jo, to má grády.