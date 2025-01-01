Jogginganzüge mit Kapuze: mühelose Layering-Looks
Ob Laufstrecke, Wanderweg oder Fußballfeld: Dank unserer Trainingsanzüge mit Kapuze bist du für jedes Wetter gewappnet. Einen Oversized Fit ziehst du bequem über deine Kleidung, während du eine leicht verstaubare Jacke mit integrierter Tragetasche ohne Mühe mitnimmst – damit sie immer bereit ist. Lass dich vom Regen nicht aufhalten und setze auf ein wasserabweisendes Finish. Wenn hingegen die Sonne scheint, kannst du dich auf den UV-Schutz im Stoff voll und ganz verlassen.
Erlebe ein warmes und unbeschwertes Tragegefühl ohne sperriges Volumen. Die Kollektion umfasst Stoffe, die angenehm leicht sind, zum Beispiel das beidseitig geschmeidige Nike Tech Fleece. Unterwegs? Jogginganzüge mit Kapuze und elastischen Bünden speichern Körperwärme optimal und sorgen nebenbei für einen sicheren Sitz. Halte Ausschau nach cleveren Details wie verstellbaren Kordelzügen an Saum und Kapuze, die eine individuelle Passform erlauben. Platz für deine Essentials wie einen Schlüsselbund oder eine Geldbörse hast du wiederum in praktischen Reißverschlusstaschen.
Das Wetter wird rauer? In einem Trainingsanzug mit Kapuze, Reißverschluss und Nike Storm-FIT Technologie genießt du trockenen Tragekomfort. Das innovative Gewebe ist leicht sowie wind- und wasserabweisend. Oder setze auf ein Modell mit hohem Kragen und durchgehendem Reißverschluss – versiegelte Nähte und Sturmklappe inklusive. Außerdem sind einige der Styles mit einem abgerundeten, verlängerten Saum auf der Rückseite ausgestattet, der zusätzliche Abdeckung garantiert.
Wenn du gerne läufst, sollte dein Jogginganzug mit Kapuze ein bisschen Schweiß aushalten können. Wähle dazu eine Version mit der Nike Dri-FIT Technologie, die Feuchtigkeit von der Haut ableitet und sie schneller verdunsten lässt – so bleibst du länger angenehm trocken. Belüftungsschlitze mit Mesh-Innenfutter auf der Rückseite erhöhen die Atmungsaktivität in hitzeintensiven Bereichen, während eine Option mit modifizierten Raglanärmeln die Reibung im Achselbereich verringern und dir mehr Bewegungsfreiheit geben.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Nimm an der Mission teil und wähle einen Jogginganzug mit Kapuze und dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.