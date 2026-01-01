Nike Air Max 90 By You
Personalisierbarer Schuh (Damen)
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Egal, ob du dir einen monochromen Look oder einen sportlichen Look mit einer Kante wünschst, der AM90 kann alles. Du kannst alles individuell gestalten, von den Farben bis hin zu den Materialien, um ein Design zu erhalten, das wirklich zu dir passt.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: HQ3712-900
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Air Max 90 By You
Egal, ob du dir einen monochromen Look oder einen sportlichen Look mit einer Kante wünschst, der AM90 kann alles. Du kannst alles individuell gestalten, von den Farben bis hin zu den Materialien, um ein Design zu erhalten, das wirklich zu dir passt.
Wähle deine Basis
Wähle zwischen durchgehendem Leder und einer Mischung aus Leder und Mesh für einen mehrlagigen Look. Das Obermaterial ist in beiden Fällen bequem und strapazierfähig.
Zeit für Farbe
Was die Farbe angeht, hast du mehrere Optionen zur Auswahl. Du hast die Wahl zwischen klassischer sportlicher Tradition oder saisonalen Farbakzenten.
Verleih ihm deine persönliche Note
Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Personalisiere deine Schuhe mit bis zu 8 Zeichen auf der Lasche.
Weitere Vorteile
- Die sichtbare Air-Dämpfung wurde ursprünglich für Performance-Läufe entwickelt und steht für Tragekomfort.
- Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil sorgt für Traktion und traditionellen Style.
Produktinformationen
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Personalisiere deinen Schuh mit einer individuellen Beschriftung. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: HQ3712-900
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Air Max 90
Die 90er Jahre waren ein Wendepunkt der Kultur – für Kunst, Musik, Mode und Sneaker. Der Air Max führte die Bewegung mit an. Mit noch mehr sichtbarer Air-Dämpfung und einer auffälligen, neuen Farbe, die liebevoll als "Infrared" bezeichnet wurde, verhalf das revolutionäre Design dem ersten 90 zu seinem Ruf. Dadurch galt der Air Max nicht mehr nur als Laufschuh, sondern als Streetwear-Klassiker.
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Nike Air Max 90 By You
Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.