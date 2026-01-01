Nike Air Max 270 By You Schuhe (Damen)

Nike Air Max 270 By You

CHF 210

Diese anpassbare Version des ersten Lifestyle Air Max-Modells von Nike verbindet Style, Tragekomfort und einen großzügigen Look. Das Design wurde von Air Max-Ikonen inspiriert und zeigt mit seinem großen Fenster und deiner Farbwahl die größte Innovation von Nike.

Was ist deine Basis?

Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und Textil. Wähle aus einer Reihe von Farben aus und passe die Swoosh Logos und Fersenschlaufen an.

Zeit für Farbe

Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du kreieren?

Express Yourself

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Auf jeder Fersenschlaufe ist Platz für bis zu drei Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.