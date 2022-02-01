Maillots de basketball du Black Friday Nike 2026 : affichez vos couleurs
Rien n'égale le look urbain cool d'un maillot de basket. Sur le terrain ou au parc, rien n'affiche votre passion mieux qu'un maillot emblématique de la NBA aux couleurs de votre équipe. Peu importe qui vous soutenez, ils ont tous un point commun : l'enthousiasme de Nike pour l'innovation. Notre technologie Dri-FIT en est un parfait exemple. Elle évacue la transpiration, et cette évaporation rapide vous permet de rester au sec et à l'aise. Nos promotions du Black Friday Nike sur le basketball, c'est l'occasion de renouveler votre équipement.
Quand les baskets montantes ordinaires ne font plus l'affaire, des chaussures de basket s'imposent à coup sûr. Derrière chaque classique de Nike, des Jordan aux modèles LeBron, il y a tout un concentré de technologie. Des matériaux légers laissant circuler l'air qui assurent au joueur un confort absolu, au maintien et au matelassage intérieurs qui offrent protection et sécurité.
Nous avons mis au point une technologie adhérente qui contrôle la traction sous la semelle, afin que vous puissiez vous arrêter net et repartir sur le terrain, ainsi que des innovations au niveau des lacets pour que le pied tienne bien en place. Pas étonnant que les meilleurs joueurs adorent ces chaussures ! Profitez de nos promotions du Black Friday Nike sur les maillots et les chaussures de basketball et marquez des points sur les prix.