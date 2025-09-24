Chaussure personnalisable Nike Air Max 95 By You pour Femme

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Rendez hommage au style mondialement plébiscité des vêtements de travail avec cette nouvelle version de la Nike Air Max 95 By You.Résistants et robustes, les matières utilitaires comme le sergé poli et le cuir évoquent indéniablement les modèles aperçus lors des défilés de mode.Les détails minimalistes à souhait, comme les coutures contrastées et les revêtements dégradés, apportent une nouvelle dimension à cet incontournable intemporel.
Nike Air Max 95 By You
TRAVAUX EN COURS.
Rendez hommage au style mondialement plébiscité des vêtements de travail avec cette nouvelle version de la Nike Air Max 95 By You.Résistants et robustes, les matières utilitaires comme le sergé poli et le cuir évoquent indéniablement les modèles aperçus lors des défilés de mode.Les détails minimalistes à souhait, comme les coutures contrastées et les revêtements dégradés, apportent une nouvelle dimension à cet incontournable intemporel.
L'univers des vêtements de travail reprend les codes des années 2000 en intégrant des matières résistantes, comme le sergé poli à l'éclat discret ou le cuir classique, qui habillent les renforts emblématiques.
Un examen attentif de la chaussure vous révèlera le jeu de couleurs ton sur ton développé pour cette chaussure.Les coutures contrastées en option permettent aux créateurs débutants et professionnels de mettre en avant leur personnalité éclatante.
Ajoutez un message personnalisé avec un maximum de 3 caractères sur chaque talon ou conservez le logo « Air » d'origine.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.