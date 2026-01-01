Chaussure Nike Air Max DN8 By You pour femme

Nike Air Max DN8 By You
Chaussure pour femme
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Plus d'Air, moins de volume. Cette Dn8 personnalisable reprend notre système Dynamic Air et le condense dans une chaussure basse et épurée avec ta touche personnelle. Avec ses huit tubes Air pressurisés, elle offre une sensation de réactivité à chaque pas. Entre dans un monde de mouvements irréels.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ8017-900
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Air Max DN8 By You
Plus d'Air, moins de volume. Cette Dn8 personnalisable reprend notre système Dynamic Air et le condense dans une chaussure basse et épurée avec ta touche personnelle. Avec ses huit tubes Air pressurisés, elle offre une sensation de réactivité à chaque pas. Entre dans un monde de mouvements irréels.
Quelle est ta base ?
Commence par l'empeigne en cuir et textile. Choisis parmi une gamme de couleurs et personnalise les logos Swoosh, les lacets, le clip au talon et plus encore.
Ajoute de la couleur
Des couleurs neutres, des effets métallisés premium, des tons sportswear ou tout en même temps. C'est toi qui vois !
Exprime ta personnalité
Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à trois caractères sur la languette arrière. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.
Plus d'avantages
- Le système Dynamic Air déplace le flux d'air dans chaque groupe de tubes en réponse à la compression. Résultat : un amorti personnalisé.
- La mousse souple placée sous le pied apporte encore plus de confort.
- Le dessus de l'empeigne sculptée est en mesh léger, et les entailles sur les côtés révèlent un mesh ouvert pour plus de respirabilité.
- Clip en plastique au talon pour bien maintenir le pied en place.
- Couche supplémentaire sur la pointe pour plus de résistance.
Détails du produit
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ8017-900
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
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Nike Air Max DN8 By You
Informations supplémentaires
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