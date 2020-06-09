Trois exercices de fentes pour renforcer les jambes

Pour progresser dans toutes sortes de mouvements et d'entraînement, il vous faut des jambes puissantes. Nous allons vous présenter une série de trois fentes conçue par Kirsty Godso, coach Nike, qui vous permettra de vous fixer de nouveaux objectifs d'entraînement.



Vous souhaitez muscler vos jambes pour dynamiser vos runs, vos séances de musculation ou votre sport ? Ne cherchez pas plus loin : la fente avant est votre alliée. Cet exercice au poids du corps renforce la ceinture abdominale, les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets et les petits muscles des genoux et des chevilles, et il permet aussi de rééquilibrer le corps. Au fil du temps, vous gagnerez en puissance musculaire tout en renforçant votre équilibre et votre stabilité pour optimiser votre mobilité.



Changez la direction, la vitesse ou le niveau d'explosivité de l'exercice pour stimuler d'autres muscles, travailler le cardio ou conditionner vos jambes pour améliorer vos performances sportives dans une autre discipline.



Vous ne savez pas comment varier l'exercice ? Ces quelques suggestions de Kirsty Godso, coach Nike, vous permettront de travailler votre corps d'une toute nouvelle façon.