Tout pour gagner
Nike Teens
Un look simple et confortable pour bouger. Le mélange de tons neutres et pastel est à la fois dynamique et rafraîchissant, pour te donner envie de rester en mouvement. Ce n'est pas parce que tu te donnes à fond que tu ne peux pas soigner ton style. Mise sur des modèles anti-transpirants avec des vêtements extensibles et confortables pour créer des looks incroyables, peu importe ce que tu fais.
La fonctionnalité avant tout
✅ Commence par la base : choisis des vêtements adaptés à tes moves, comme le short Nike Dri-FIT 2-en-1 ou le pantalon de survêtement oversize Nike Sportswear. Les silhouettes amples sont parfaites pour bouger. Alors associe-les avec des modèles cintrés et extensibles.
✅ Vive les couleurs pastel : illumine tes plus beaux moves et complète ton look avec des tons neutres (pour aller encore plus loin, choisis une paire de sneakers colorée).
✅ Pour scintiller : chouchous, bandeaux, rubans, paillettes… Sublime ton look avec des accessoires brillants, comme toi.
« Quand je fais du sport, je me sens libre. La plupart du temps, je porte des vêtements hauts en couleurs. C'est comme ça que j'exprime mon mood. »
Phoebe
Coureuse et cycliste
Attire tous les regards
Crée des looks adorables et confortables, conçus pour suivre ton rythme. Short cargo tissé et respirant, débardeur à col montant doux et extensible, veste Dri-FIT… Ces coups de cœur sont là pour te motiver.