Synchroniser son entraînement avec son cycle

Phase folliculaire : vitesse et puissance

(jours 7 à 14 environ)

Tandis que votre taux d'hormones est encore bas, vous devriez pouvoir courir plus vite, mieux récupérer et vous sentir plus énergique. Les niveaux d'œstrogènes augmentent tout au long de cette phase jusqu'au moment de l'ovulation, qui peut vous apporter encore plus de force et d'endurance, mais aussi de la clarté mentale et de la concentration. C'est le moment de chercher à battre un record personnel et de tirer parti de ce regain d'énergie. C'est également le moment idéal pour essayer et apprendre de nouvelles choses.

Entraînement : Votre avantage physique vous permet d'y aller à fond : ne ménagez pas vos efforts pendant les entraînements HIIT, les sprints ou les séances de renforcement musculaire. La recherche indique que les œstrogènes ont des effets positifs sur la mémoire et la concentration : c'est donc le moment idéal pour développer de nouvelles capacités physiques et augmenter le niveau de vos routines de training.

Nutrition : Si vous utilisez cette période pour aller chercher un nouveau record personnel, mettez la priorité sur les protéines pour favoriser la réparation musculaire, ainsi que sur les bonnes graisses comme l'avocat et les oléagineux pour soutenir votre métabolisme. Il peut aussi être intéressant de consommer des glucides complexes comme les céréales complètes et les légumineuses pour soutenir la libération d'énergie.