Air Jordan 3
Sortie de la version originale (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE/CEMENT GREY)
Prix d'origine (100 $)
Référence (4365)
Air Jordan 3
Sortie de la version originale (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE/CEMENT GREY)
Prix d'origine (100 $)
Référence (4365)
Naissance du Jumpman
Comment oublier l'incroyable saut de Michael Jordan ? Tu sais, celui de sa troisième participation au concours de dunks ! C'est grâce à cette victoire sur le terrain que l'icône Jumpman est née.
Inspirée des archives
Collab emblématique
La Air Jordan 3, sortie en 1988, était le premier modèle de Tinker Hatflied pour Jordan. En bref, la chaussure marque le début de 30 ans de collab, avec par exemple l'imprimé éléphant emblématique, conçu par Tinker. À ce jour, la AJ3 reste l'une des silhouettes de sneakers les plus remarquables au monde.