La Air Jordan 3, sortie en 1988, était le premier modèle de Tinker Hatflied pour Jordan. En bref, la chaussure marque le début de 30 ans de collab, avec par exemple l'imprimé éléphant emblématique, conçu par Tinker. À ce jour, la AJ3 reste l'une des silhouettes de sneakers les plus remarquables au monde.