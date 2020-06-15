Faire preuve de clarté avec ses enfants

« Les enfants ont vraiment beaucoup d'énergie », rappelle Elaisa. Il ne faut donc pas les laisser trop longtemps sans bouger. Essayez de passer moins de 20 % de la séance en explications afin que les enfants soient actifs un maximum de temps. Veillez tout de même à garder suffisamment de temps pour communiquer de manière claire.



Faites le point pour demander aux enfants comment ils s'en sortent sur une échelle de 1 à 5, ce qui vous permettra de faire des ajustements en cours de séance. Selon Elaisa, les enfants réagissent également bien quand on « célèbre chaque petite victoire ».



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