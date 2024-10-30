Pack Electric : nouveau coloris futuriste avec une touche rétro
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Avec ce nouveau look, on réinvente le célèbre imprimé autruche dans un style haut en couleurs.
- Le pack Nike Electric est un nouveau coloris original, dispo sur différentes chaussures haute performance Nike pour homme, femme et enfant.
- Le pack Nike Electric, c'est un imprimé autruche emblématique associé à la couleur orange. Ce coloris Nike haute performance est dispo depuis l'été 2024. Il célèbre le passé avec modernité.
- Le coloris Electric Pack est dispo depuis le 24 juillet 2024. Les différents modèles sont disponibles à l'achat sur nike.com.
Nike lance un nouvel imprimé haute performance qui fait rêver les fans de sneakers. Le coloris Electric Pack, un imprimé autruche iconique associé à une nouvelle couleur orange vif, « Tonal Orange », est disponible sur 55 paires haute performance Nike pour homme, femme et enfant.
En 1987, le designer Nike Tinker Hatfield a créé l'imprimé autruche, un motif culte de la collection Nike. Alors qu'il se promène dans le quartier de SoHo à New York, Tinker Hatfield remarque un canapé dans la vitrine d'un magasin de meubles chics. Ce modèle original est orné d'un imprimé autruche. Il tombe alors sous le charme de l'aspect et de la texture naturels du tissu. Suite à cette découverte qui le marque, Tinker Hatfield crée une chaussure haute performance pour Nike, inspirée de cet imprimé original et surprenant. Les éléments lifestyle complètent alors un produit haute performance pour obtenir ce combo improbable : un concept révolutionnaire à l'époque, où le sport et la haute couture formaient deux univers bien distincts.
Cette fois-ci, l'imprimé animal se veut encore plus original. Il s'associe à la couleur orange pour former un coloris Nike haute performance disponible dans le monde entier. Selon les designers Nike, avec son look intrépide et osé, le résultat final dégage une attitude gagnante.
« On voulait utiliser un motif improbable auquel personne ne penserait pour un produit haute performance. On a pris le motif safari pour créer le symbole d'une nouvelle ère du sport, explique Caroline Abero, Sr. Director pour les vêtements et les chaussures Nike pour femme. On réunit le sport et la culture sur le terrain afin de créer le nouveau visage du sport pour la prochaine génération. »
Le design du pack Nike Electric se veut dynamique et original. Il fera le bonheur des fans d'imprimés animaux et des athlètes de tout âge. Ce coloris est dispo sur 55 modèles de chaussures haute performance pour homme, femme et enfant. Chacun d'eux affiche l'imprimé autruche et la couleur orange. Le design varie légèrement selon le modèle. Parmi ces modèles de chaussures haute performance, on retrouve la Alphafly pour le running de vitesse, la Pegasus pour le running sur route, la chaussure de basket GT Hustle et la chaussure de golf Infiniti Tour.
Le pack Electric est disponible sur une sélection de chaussures haute performance depuis le 24 juillet 2024 sur nike.com.