Commencez à atteindre vos objectifs

Vous avez défini vos objectifs, suivez maintenant les conseils simples de Ryan Flaherty, directeur senior des performances chez Nike, pour vous aider à conserver ces habitudes saines sur le long terme.



Vous vous êtes promis de vous entraîner régulièrement, de manger plus sainement, de dormir plus. Mais comment mettre en œuvre ces bonnes résolutions ? Selon Ryan Flaherty, directeur senior des performances chez Nike, pour mettre en pratique vos objectifs, vous devez les transformer en habitudes en leur accordant une place spécifique dans votre routine quotidienne. Inscrivez ces habitudes (comme faire du yoga ou préparer vos repas) dans votre emploi du temps, comme vous le feriez avec un rendez-vous chez le médecin ou une réunion de travail.



Plus vous ajoutez de détails, plus vous aurez de chances de vous y tenir. Indiquez précisément ce que vous souhaitez accomplir et faites de cette action une habitude régulière : par exemple, planifiez un run en plein air de 5 km tous les lundis à midi ou allez faire le marché pour acheter des produits frais tous les dimanches matin.