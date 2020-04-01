Comment adopter une attitude reconnaissante

Se comparer fait partie de la nature humaine, et nous passons notre temps à nous comparer aux autres. La société nous apprend depuis l'enfance à vouloir toujours plus. Cet état d'esprit est un frein à la reconnaissance. Il nous empêche d'être reconnaissants pour ce que nous avons et nous empêche de vivre le moment présent.



La vérité, c'est que ce qui compte n'a pas de prix. Si vous vous sentez contrarié, frustré ou en colère, comme si vous n'aviez pas de raison d'être reconnaissant, respirez profondément. Une grande inspiration consciente. C'est parfois tout ce qu'il faut pour remettre les choses à leur place et vous faire éprouver de la reconnaissance.



Pour développer une attitude reconnaissante sur le long terme, écrivez chaque jour trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas nécessairement besoin d'être exceptionnelles. Il peut s'agir d'une séance d'entraînement, d'un bon repas ou d'une promenade agréable avec votre partenaire. Cette simple action quotidienne peut avoir un effet incroyable. Les recherches ont montré que les personnes qui écrivent chaque jour trois choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes améliorent considérablement leur bien-être.



Et c'est logique ! Il est plus difficile d'être contrarié lorsque vous êtes reconnaissant. Tenir un journal de reconnaissance permet de se concentrer sur le verre plein plutôt que le verre vide. Et vous verrez à quel point il est facile de trouver de nouvelles raisons d'être reconnaissant.