Was sind die besten CrossFit Workouts des Tages zum Ausprobieren?

CrossFit-Workouts sind bekannt dafür, dass sie Spaß machen und gleichzeitig ziemlich anspruchsvoll sind. Im Mittelpunkt stehen beim CrossFit die Workouts des Tages (workouts of the day, kurz WODs). CrossFit WODs sind die speziellen Workouts, die du in einem CrossFit Studio absolvierst und die sich täglich ändern.

Am besten trainierst du CrossFit WODs in einem auf CrossFit spezialisierten Gym, in dem du das gesamte Equipment benutzen und auch durch Trainer:innen angewiesen werden kannst. Allerdings bietet das Unternehmen auch WODs auf seiner Website an, damit Athlet:innen zu Hause trainieren können. Es gibt viele CrossFit WODs zum Ausprobieren. Mit welchen CrossFit WODs solltest du es unbedingt zuerst versuchen? CrossFit-Trainer:innen zeigen es dir.