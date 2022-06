Wie viel Natrium sollte ich pro Tag zu mir nehmen?

Der Durchschnittsamerikaner (und das gilt auch für die Menschen hierzulande) nimmt täglich etwa 3.400 mg Natrium zu sich. Nach Angaben der U.S. Food and Drug Administration stammen über 70 % des Natriums aus dem Verzehr von verpackten Fertigprodukten – und nicht aus dem Kochsalz, das den Lebensmitteln beim Kochen oder Essen zugesetzt wird.

Auch wenn du also den Salzstreuer ab sofort beiseitestellst, reicht das möglicherweise nicht aus, um deine tägliche Natriumaufnahme auf die empfohlene Menge zu reduzieren. Stattdessen musst du lernen, die Verpackungsetiketten zu lesen, um verstecktes Natrium in Lebensmitteln zu finden.

Natriumangaben auf Lebensmitteln

Du willst deine Natriumzufuhr reduzieren? Dann lohnt sich ein Blick auf die Nährwerttabelle von Lebensmitteln. Sie zeigt an, wie viel Natrium das Produkt pro Portion enthält und welchen Anteil dies in Prozent an der empfohlenen Referenz-Tageszufuhr ausmacht.

Die Referenz-Tageszufuhr ist die empfohlene Menge eines Nähr- oder Mineralstoffs, wie sie von der USDA (entspricht der deutschen DGE) festgelegt wurde. Bei Natrium sind es 2.300 Milligramm. Wenn also ein Lebensmittel 575 Milligramm Natrium enthält, dann liefert es 25 % des Tagesbedarfs an Natrium – vorausgesetzt du isst nur eine Portion davon.

Beachte aber auch, dass die in der Nährwerttabelle angegebene Natriummenge alle Arten von Natrium umfasst, nicht nur Salz. Bei Kochsalz handelt es sich um eine Kombination aus Natrium und Chlorid. Andere Lebensmittelzusatzstoffe wie Mononatriumglutamat (MSG), Natriumbicarbonat (Backpulver), Natriumnitrit und Natriumbenzoat enthalten ebenfalls Natrium. Wenn ein Lebensmittel solche Zusatzstoffe enthält, sind diese in der Gesamtmenge an Natrium enthalten, die in der Nährwerttabelle angegeben ist.

Natriumreiche Lebensmittel

Zahlreiche Fertigprodukte und verzehrfertige Fertiggerichte enthalten viel Natrium – und das gilt nicht nur für solche, die man als salzig bezeichnen würde. Natrium wird natürlich hauptsächlich zum Würzen von Speisen verwendet, dient aber auch dazu, Lebensmittel feucht zu halten und zu konservieren. Das bedeutet, dass Natrium auch in süßen Lebensmitteln wie Backwaren oder Frühstückscerealien enthalten sein kann.

Zu den Lebensmitteln, die typischerweise viel Natrium enthalten, gehören:

Burger

Burritos

Eierspeisen

Wurstwaren

Pizza

Fertige Nudelgerichte

Snacks wie Chips, Cracker oder Popcorn

Geflügel

Suppen

Tacos

Natriumarme Lebensmittel

Lebensmittel in ihrer natürlichen, unveränderten Form (z. B. Früchte, Gemüse, unverarbeitetes Getreide usw.) sind in der Regel deutlich weniger natriumhaltig als Fertigprodukte. Maiskolben zum Beispiel enthalten zwar von Natur aus auch etwas Natrium, aber sehr wahrscheinlich viel weniger als Maiskonserven. Indem du also Lebensmittel in ihrer natürlichen Form zu dir nimmst, reduzierst du die Salzzufuhr.

Was verpackte Fertigprodukte betrifft, kannst du anhand der Verpackungsetiketten nach solchen suchen, die weniger Natrium enthalten. Jedoch sind die Angaben auf den Etiketten nicht immer ganz so verständlich. Damit du genau weißt, was du kaufst bzw. isst, haben wir hier die von der FDA (entspricht dem deutschen BfArM) festgelegten Definitionen aufgeführt.

Salz- oder natriumfrei: Enthält weniger als 5 mg Natrium pro Portion

Sehr natriumarm: Enthält 35 mg Natrium oder weniger pro Portion

Natriumarm: Enthält 140 mg Natrium oder weniger pro Portion

Reduzierter Natriumgehalt: Enthält mindestens 25 % weniger Natrium als vergleichbare Produkte

Leicht natriumhaltig oder leicht gesalzen: Enthält mindestens 50 % weniger Natrium als vergleichbare Produkte