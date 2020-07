Wie Konstanz dein Spiel auf ein neues Level hebt

Just Do It – aber wie?

Konsequent zu sein, ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Muss es aber nicht. "Wenn es um Konsequenz geht, denken viele an 'alles oder nichts'. Aber das ist ein Trugschluss", sagt Dr. Nicole Gabana, Director of Sport Psychology an der University of Massachusetts Amherst. Vielmehr gehe es um das Vermeiden von Vorwänden wie "Die schweren Gewichte für dieses Workout hab ich grad nicht" oder "Ich kann mir heute nicht genau 45 Minuten für meinen Lauf Zeit nehmen". "Es ist immer besser wenigstens etwas zu machen als überhaupt nichts", so Dr. Gabana. Wen kümmert's, wenn diese Workouts nicht zu deinen besten gehören? Anstatt auf dem herumzureiten, was du nicht getan hast oder was du hättest besser tun können, solltest du dich für all die Dinge loben, die du gemacht hast. Denn wenn du dir einen Ruck gibst, selbst wenn dir nicht danach ist, kann dir das auch in ähnlichen Situation helfen.



Letztendlich zählt, dass du das machst, was du kannst, und zwar mit den Mitteln, die du hast. Das ist alles, was du für den Weg zu einem gesunden und glücklichen Ich brauchst.