Wie das Muskelgedächtnis den Fortschritt beschleunigt

Die Fähigkeit deines Körpers, dort anzuknüpfen, wo er aufgehört hat, nennt man Muskelgedächtnis. Aber eigentlich sind es nicht deine Muskeln, die sich die Ausführung einer motorischen Fähigkeit merken, sondern dein Gehirn. "Wenn du eine bestimmte Bewegung immer und immer wieder wiederholst, trainierst du dein neuromuskuläres System, bis dein zentrales Nervensystem lernt, diese Bewegung als durchgehend koordinierte Aktion auszuführen, über die du nicht einmal mehr nachdenken musst", erklärt Heather Milton, CSCS, zugelassene klinische Sportphysiologin und Supervisorin am NYU Langone Health Sports Performance Center. (Das ist allerdings kein Grund, nicht auf seine Form zu achten, merkt sie an.)



Während also das Muskelgedächtnis, wie wir es bisher kannten, hauptsächlich vom Gehirn geleistet wird, entdeckten Forscher vor Kurzem eine Art Muskelgedächtnis im engeren Sinne: Das epigenetische Gedächtnis, das beim Krafttraining in den Muskeln selbst stattfindet. In diesem Fall kann sich die DNA deiner Muskeln als Reaktion auf deren Beanspruchung neu anpassen und so das Gewebe für den zukünftigen Kraftzuwachs vorbereiten. In einer neuen Studie, die in der Zeitschrift Medicine & Science in Sports & Exercise veröffentlicht wurde, haben Forscher herausgefunden, dass Muskeln tatsächlich bis zu 20 Wochen lang auf molekularer Ebene Erinnerungen an frühere Widerstandstrainings-Sessions speichern können. Das könnte dir helfen, deine Fortschritte auch nach einer (längeren) Pause vom Fitnessstudio zu beschleunigen.



Klingt zu schön, um wahr zu sein? Es kommt noch besser: Im Rahmen der Studie trainierten die Teilnehmenden zehn Wochen lang dreimal wöchentlich nur ein Bein und legten dann eine fünfmonatige Trainingspause ein. Das Forschungsteam fand heraus, dass das zuvor trainierte Bein deutlich stärker war als das untrainierte Bein und Gewichte bewegen konnte, die 10 bis 25 Prozent schwerer waren, sagt Studienautor Marcus Moberg, Assistenzprofessor an der Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm. Wenn du also momentan kein Training mit Gewichten machst und auch keine große Lust verspürst, wieder damit anzufangen, denk daran, dass du nicht wieder bei null anfangen würdest, sondern auf einem bis zu 25 Prozent höheren Level als zu Beginn deines Trainings.