Was tun, wenn der Coach andere bevorzugt

Alle, die zu einer positiven Teamkultur beitragen und mir helfen zu gewinnen, stehen auf meiner "Favoriten"-Liste. Wenn du eine meiner Basketballspielerinnen wärst, Probleme mit deinen Korblegern hättest und nach dem Training bleibst, um noch mal zehn Korbleger zu trainieren, dann sehe ich das. Ich sehe, wenn eine meiner Spielerinnen voll bei der Sache ist. Ich sehe, wie sie die anderen aus dem Team behandelt und wer sich auf dem Court abklatscht. Ich sehe auch, ob sie diejenige ist, die immer als Letzte zum Teambus kommt. (Nimm dir das zu Herzen und erscheine immer pünktlich.) Das letzte Beispiel war natürlich eher scherzhaft gemeint, aber jetzt mal im Ernst: Der Erfolg eines Teams hängt in hohem Maß von der Fähigkeit der Teammitglieder ab, zusammenzuarbeiten.



Es kann ein wenig dauern, bis du dich in deinem neuen Team richtig heimisch und angekommen fühlst. Versuch, geduldig zu sein. Wie du eine solche Herausforderung angehst, ist eine Frage der Einstellung. Ich in deiner Situation würde ich mich fragen: "Wie gehe ich diese Herausforderung an? Was kann ich tun, um sie zu bewältigen?". Ich weiß, dass das nicht allen gleich leicht fällt. Ich habe schon viele Spielerinnen und Spieler trainiert, die mit einer negativen Einstellung ins Team kamen und meinten: "Ich spiele nicht und ich werde nie spielen." Ihnen antworte ich dann immer: "So siehst du die Sache, nicht ich. Du schaffst deine eigene Realität." Wenn du also mit der Einstellung "Niemand mag mich" zum Training erscheinst, wird sich das für dich wahrscheinlich auch so bewahrheiten.



Du kannst deine negativen Gedanken aber auch in positive verwandeln. Du hast es in der Hand! Anstatt dir einzureden, dass alle gegen dich sind und du nie eine Chance haben wirst, erkenne deine Möglichkeiten. In einem neuen Team kannst du dich neu erfinden. Du kannst dich auf eine andere Veranstaltung oder eine andere Technik konzentrieren, beschließen, eine neue bestimmte Zeit zu schwimmen oder sogar eine andere Teamkollegin sein als in deinem letzten Team.