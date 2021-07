Was uns bewegt: Fußball mit sechs Spielern

Das zweite Viertel des Finalspiels mit den Shorthorns, der Football-Mannschaft von Marfa, in einer von der Pandemie geprägten Saison: John Aguero, Quarterback und Running Back der Shorthorns, bekommt den Ball und wirft ihn weiter zu Ethan Zubia, den Starting Quarterback. Ethan schafft es hinter die Line of Scrimmage.



Ethan kämpft sich 15 Yards zurück, weit hinter die Drei-Mann-Verteidigungslinie (es dürfen nur 12 Spieler gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen). Er entkommt einem Verteidiger der Van Horn Eagles, dann einem zweiten. Er steht unter Druck und wagt einen Pass in die Endzone an den Wide Receiver der Shorthorns, Ian Marquez. Der springt in die Höhe und schnappt sich den Ball. Touchdown! Die Fans aus Marfa, die mehr als eine Stunde zum Eagle Field in Van Horn unterwegs waren, um ihr Team an diesem Abend zu unterstützen, sind außer sich vor Begeisterung.