In guter Gesellschaft: Marchistas

In Texas ist es Football. In Brasilien ist es Fußball. In Guatemala dreht sich alles ums Gehen. Das Gehen wurde 2012 in Guatemala sprunghaft populär, nachdem Erick Barrondo bei einem 20K-Lauf in London die Silbermedaille gewann. Das war die erste olympische Medaille in der Geschichte Guatemalas. Dieses monumentale Ereignis brachte den Sport umgehend in das nationale Bewusstsein als Möglichkeit für junge Leute, sich und ihre Zukunft zu fördern.