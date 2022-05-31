Welche Vorteile hat Tanzen?

Verschiedene Tanzformen variieren in Intensität und Stil und aktivieren unterschiedliche muskuläre Bewegungsmuster, so Chiropraktikerin und Physiotherapeutin Carrie Skony. Beim klassischen Ballett zum Beispiel stehen langsame, kontrollierte Bewegungen mit Sprungpassagen im Vordergrund. Das verbessert die muskuläre Ausdauer in Core, Armen und Beinen.

"Diese Art des 'Krafttrainings' stärkt und formt vor allem die langen Muskeln, die oft mit klassischem Ballett in Verbindung gebracht werden", erklärt Skony.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 in der Zeitschrift Anatomy unterstützt Ballett die Entwicklung der Muskeln gerade durch die fünf Grundpositionen, bei denen die Beine in verschiedene Richtungen gedreht werden. Ballett führt laut der Forscher:innen zu einer stabilen Haltung, da dabei alle Muskeln im Körper gefordert werden. Diese Haltungsverbesserung wirkt den negativen Folgen des Sitzens im Alltag entgegen.

Wenn du dich mehr für andere Formen des Tanzens interessierst: Laut Skony kannst du mit schnelleren Stilen wie Hip-Hop, Jazzdance oder Ballroom explosive Kraft entwickeln. Eine im Journal of Sports and Physical Education veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2014 hat gezeigt, dass man durch Tanzen Kraft aufbauen kann, denn die Muskeln müssen dem Körpergewicht standhalten. Gleichzeitig wird die Ausdauer verbessert, denn die Muskeln müssen über einen längeren Zeitraum hart arbeiten (vor allem Ballroom und Line Dancing stärkt die Ausdauer).