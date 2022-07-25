Tipps von Trainer:innen zur Verbesserung des Vorhandspiels beim Tennis

Du möchtest beim Tennis mehr Erfolg haben? Dann arbeite an deiner Vorhand.

"Nach dem Aufschlag ist die Vorhand ohne Zweifel der wichtigste Schlag beim Tennis", erklärt Michael Sowter, Leiter der Tennisabteilung und Cheftrainer für Frauentennis an der Fordham University.

Bei der Vorhand weist die Handfläche, in der sich der Schläger befindet, nach vorne. Sie ist extrem wichtig, um den Ball des Gegners kraftvoll und kontrolliert zurückzuspielen.

"Die gute Nachricht ist, dass sich die Vorhand sehr leicht trainieren lässt", ergänzt der ehemalige Profitennisspieler Kacper Owsian. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, den Vorhandschlag auszuführen.

Um sie zu analysieren, unterteilen wir den Ablauf zunächst in drei Phasen:

1. Ausholen: Das ist quasi die Vorbereitung für den eigentlichen Vorhandschlag. Die United States Tennis Association empfiehlt, Hüfte und Oberkörper beim Ausholen als eine Einheit zu betrachten. Nach einem einleitenden Schritt drehst du Oberkörper und Schläger gleichzeitig.



2. Rückschwung: Nachdem du Körper und Schläger gedreht hast, bewegt sich der Schläger in einer C-förmigen Schleife weiter nach hinten. Das ist der sogenannte Rückschwung.



3. Ausschwung: Der Arm führt den Schläger Richtung Ball und schwingt dann schräg über dem Körper aus. Dadurch wird der Schwung beendet.

"Früher hieß es immer, dass der Schläger beim Ausschwung bis über die Schulter geführt werden soll, aber heute gibt es die unterschiedlichsten Varianten", erklärt Sowter.

Wenn du diese Phasen beherrschst, verbessert sich dein Spiel ganz automatisch. Diese Tipps von Tennis-Coaches helfen dir, deine Vorhand beim Tennis zu verbessern.