Gesunder, sättigender Chicken-Wrap

Sättigender Chicken-Wrap
Ernährung
Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2020
Von Nike Training
Dieses gesunde und sättigende Gericht ist in nur 30 Minuten zubereitet. Das Rezept ergibt 4 Portionen.
Dieser köstliche Chicken-Wrap ist gesund und macht satt. Leicht zuzubereiten und voller Protein für lang anhaltende Energie.
Eine ausgewogene, sättigende Mahlzeit mit Huhn, Tortillas und Erbsen. Ohne Nüsse.
Zutaten
616 g Hühnerfilet
15 ml Olivenöl
450 g Erbsen
225 g Frischkäse
1 rote Zwiebel
300 g gemischter Salat
8 Vollkorn-Tortillas
Zubereitung
- Den Ofen auf 220 Grad vorheizen.
- Falls Tiefkühlerbsen verwendet werden, diese in einer Schüssel auftauen.
- Das Hühnerfilet mit dem Olivenöl bestreichen und mit Salz und einem Gewürz deiner Wahl würzen. Das Fleisch in eine Auflaufform legen und 20 Minuten lang im Ofen braten, bis es gar ist. Anschließend in dünne Scheiben und ruhen lassen.
- Die Erbsen und den Frischkäse mit der Gabel zerdrücken und vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebel in dünne Scheiben schneiden. Die Tortillas mit der Erbsen-Frischkäse-Mischung bestreichen, dann mit Hühnerfleisch, Salat und Zwiebel belegen. Als besonderes Extra die Tortillas in einer Grillpfanne anwärmen. Guten Appetit!
Zubereitung
- Den Ofen auf 220 Grad vorheizen.
- Falls Tiefkühlerbsen verwendet werden, diese in einer Schüssel auftauen.
- Das Hühnerfilet mit dem Olivenöl bestreichen und mit Salz und einem Gewürz deiner Wahl würzen. Das Fleisch in eine Auflaufform legen und 20 Minuten lang im Ofen braten, bis es gar ist. Anschließend in dünne Scheiben und ruhen lassen.
- Die Erbsen und den Frischkäse mit der Gabel zerdrücken und vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebel in dünne Scheiben schneiden. Die Tortillas mit der Erbsen-Frischkäse-Mischung bestreichen, dann mit Hühnerfleisch, Salat und Zwiebel belegen. Als besonderes Extra die Tortillas in einer Grillpfanne anwärmen. Guten Appetit!
Nährwertangaben pro Portion
526 Kalorien
55 g Kohlenhydrate
45 g Proteine
13 g Fett