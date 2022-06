Von allen Schritten im Basketball ist der Sternschritt, auch Pivot genannt, der wirkungsvollste. Hier geht es einzig und allein darum, den richtigen Moment zu finden – diese eine Sekunde, in der sich neue Spielmöglichkeiten ergeben und man die Richtung wechseln, einen schnellen Pass spielen oder einen Wurf ausführen kann. So werden Spiele gedreht und Champions gemacht. Und genau so hat auch Renee Montgomery Geschichte geschrieben, als sie als erste ehemalige Basketballspielerin zur Eigentümerin und Vizepräsidentin eines WNBA-Teams wurde.



Renee fand ihren Moment im Jahr 2020 während der Black Lives Matter-Bewegung. Nach elf Jahren als Profi-Basketballerin und zwei WNBA-Meisterschaften erlebte sie in diesem Jahr, wie es um die Situation der Schwarzen in den USA stand, und stellte ihre Bestimmung – sowohl als Athletin als auch als Mensch – in Frage. "Es gab viele öffentliche Unruhen und ich fragte mich, wie meine Rolle dabei aussieht", erinnert sich Renee. Sie beschloss, ihr Trikot an den Nagel zu hängen und bis zum Ende der Saison herauszufinden, was sie tun sollte.