Nickerchen zur Leistungsverbesserung

"Ein kurzes Nickerchen ist eine häufig unterschätzte Möglichkeit für Athleten, ihre Performance zu verbessern, ohne viel dafür "tun" zu müssen", erklärt Amy Bender, Juniorprofessorin für Kinesiologie an der Universität von Calgary in Kanada.



Ein effektiver Kurzschlaf aktiviert das parasympathische Nervensystem (sogenannte Rest-and-Digest-Reaktion). Dadurch kehrt der Körper zurück in die Homöostase, in der er sich selbst reguliert. Herzschlag und Blutdruck sinken, die Muskeln entspannen sich und der Energiespeicher wird aufgeladen, so Bender. Erst mit all diesen physiologischen Änderungen kann dein Körper den Stress reduzieren und sich regenerieren. Ein Nickerchen ist so etwas wie ein Systemneustart: Wenn du runterfährst und kurz komplett abschaltest, fühlst du dich nach dem "Hochfahren" wieder voller Energie.



"Selbst ein kurzes Nickerchen kann die Reaktionsfähigkeit verbessern", unterstreicht Dr. med. Cheri Mah, Ärztin und Wissenschaftlerin am UCSF Human Performance Center und Mitglied des Nike Performance Council, die sich auf den Zusammenhang zwischen Schlaf und Performance bei Leistungssportlern spezialisiert hat. Studien zeigen, dass kurze Schlafeinheiten viele positive Auswirkungen haben: Sie können die RPE (Rate of Perceived Exertion) senken, mit der die subjektive Wahrnehmung von körperlicher Anstrengung gemessen wird, und sie können deine Ausdauer noch am selben Tag steigern. Dann kannst du beim HIIT-Workout noch mehr geben oder läufst beim Training ein paar Kilometer mehr.



Um wirklich von diesen Vorteilen zu profitieren, brauchst du die richtige Schlafstrategie. Hier kommen ein paar Tipps für den richtigen Mittagsschlaf.