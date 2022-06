 Neue Generationen: Sky Brown

Sie hat als erste Frau einen 540 gelandet und war die jüngste Profi-Skateboarderin in Tokio. Aber wer wissen möchte, was Sky Brown wirklich wichtig ist, der muss nur einen Blick auf ihren Instagram-Account werfen: "Do it ’cause you love it!" – tu nur das, was du liebst.

Sky unterscheidet sich von bisherigen Athlet:innen. Sie ist radikal optimistisch. Nicht das Gewinnen, sondern ein gutes Gefühl sind ihr Antrieb. Diese Einstellung teilt sie mit ihrer ganzen Generation, für die Sport mehr ein Spiel als ein Wettkampf ist.