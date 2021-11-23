Mit diesen 75 Lebensmitteln kannst du Blähungen reduzieren

Wenn die Blähungen durch Verstopfungen verursacht werden, kannst du durch die Aufnahme von ballaststoffreichen Lebensmitteln die Verdauung verbessern und regulieren, um so die Symptome zu mildern.

Ballaststoffe in Lebensmitteln können löslich oder unlöslich sein. Lösliche Ballaststoffe sind zähflüssig und füllen den Stuhl auf. Haferflocken, Gerste und Bohnen enthalten lösliche Ballaststoffe. Unlösliche Ballaststoffe werden vom Körper nicht verdaut. Sie sorgen dafür, dass Lebensmittel schneller durch den Verdauungstrakt befördert werden und verhindern so Verstopfungen. Vollkorn, die meisten Gemüsesorten, Weizenkleie und Hülsenfrüchte sind Beispiele für Lebensmittel mit unlöslichen Ballaststoffen.

Wenn du ballaststoffreiche Lebensmittel in deinen Speiseplan aufnehmen möchtest, ist es ratsam, mit Bedacht vorzugehen. Wenn dein Darm nicht daran gewöhnt ist und/oder wenn du zu viele ballaststoffreiche Lebensmittel zu schnell aufnimmst, können diese Blähungen verursachen. Außerdem ist es gut, bei einer höheren Ballaststoffaufnahme viel Wasser zu trinken, um eine Dehydrierung zu vermeiden.

Die National Institutes of Health schlagen die folgenden ballaststoffreichen Lebensmittel gegen Verstopfungen vor: