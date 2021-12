Mit diesen 75 Lebensmitteln kannst du Blähungen reduzieren

(Übermäßige) Blähungen können auftreten, wenn deine Darmflora im Ungleichgewicht ist. Eine 2014 veröffentlichte Studie, bei der Behandlungsstrategien für abdominale Blähungen und Völlegefühl untersucht wurden, ergab, dass Probiotika und insbesondere Bifidobakterien helfen können, deinen Darm wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Laut einem 2018 veröffentlichten großen Forschungsbericht können probiotische Lebensmittel dazu beitragen, Blähungen und Völlegefühl vor allem bei RDS-Patient:innen zu reduzieren.

Die Expert:innen von Harvard Health erklären, dass Probiotika am häufigsten in fermentierten Lebensmitteln enthalten sind. In den folgenden Lebensmitteln kommen Probiotika entweder in natürlicher Form vor oder werden ihnen beigemischt und können so übermäßige Blähungen reduzieren.