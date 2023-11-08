Outfit-Checks mit Fleur

Lerne Dance Moves mit Fleur
Ich bin Fleur und 15 Jahre alt. Ich singe und tanze. Und das solltest du auch tun.
Musik hat etwas total Inspirierendes. Auf der Tanzfläche kann man einfach mal abschalten, alles hinter sich lassen und die Kreativität fliiießen lassen.
In meinem neuen Song "Footwork" geht es darum, die Freuden des Tanzens voll und ganz zu genießen und auf der Tanzfläche richtig abzudancen.
Lass uns abdancen!
Mach mit! In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du die Moves zu "Footwork" meisterst.
Ich habe ein paar Tipps und Tricks zum Üben aufgeschrieben, die dir dabei helfen sollen, auf jeder Tanzfläche zu glänzen – sei es auf einer Bühne, bei einem Wettbewerb oder in deinem Schlafzimmer.
👟 Übe weiter. Mit der Zeit wirst du immer besser. Versprochen!
🗯️ Bitte deine Freunde oder Familie um Feedback.
❤️🔥 Zieh etwas an, was dich selbstbewusst macht.
🌸 Bleib positiv! Tanzen soll dir Freude bereiten.
Vergiss nicht, mich auf Instagram oder TikTok unter @fleurforreal zu taggen, wenn du der Welt deine Moves zu "Footwork" zeigen willst.
Vergiss nicht, Spaß zu haben.
Fleur x
Entdecke bei Nike Dance dein Tanzoutfit zum Wohlfühlen.