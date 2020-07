Solltest du heute wirklich laufen? So findest du die richtige Antwort.

Vielleicht schmerzt deine Ferse seit gestern oder du hast von der unerwartet langen Radtour am Sonntag immer noch Muskelkater in den Waden. Vielleicht willst du dich auf einem 20-km-Lauf auspowern, hast aber seit Wochen keinen einzigen freien Tag gehabt. Vielleicht bist du aber auch extrem gestresst von der vielen Arbeit zu Hause.



Es gibt unzählige Gründe, um sich zu fragen, ob man laufen sollte oder nicht. In so einer Situation rät Nike Running Global Head Coach Chris Bennett: "Du solltest ehrlich in dich hineinhorchen und auf deinen Körper hören." So findest du am besten heraus, ob deine Muskeln ein wenig müde oder tatsächlich überansprucht sind und ob eine lockere Laufrunde eine gute Gelegenheit ist, den Kopf frei zu bekommen, oder ob sie deinen ohnehin schon stressigen Tag noch stressiger machen würde.



Ehrlich auf seinen Körper zu hören, klappt nicht immer und sofort, aber das Wunderbare am Laufen ist, dass man sich selbst auf einer tieferen Ebene kennenlernt, so Olympiateilnehmerin Marielle Hall, Profi-Langstreckenläuferin und Nike Athletin.



"Zu wissen, wann du dir einen Tag frei nehmen und wann du dich ausruhen solltest, kann genauso wichtig sein wie eine neue persönliche Bestzeit oder ein rundum erfolgreiches Workout", sagt sie. "Du reagierst intuitiv auf deinen Körper und kannst leichte von ernstzunehmenden Schmerzen unterscheiden, die von Verletzungen stammen. Und genau diese Selbsterkenntnis macht dich zu einem besseren Läufer, so Hall. Du wirst nicht zu einer Auszeit gezwungen, weil du verletzt oder ausgebrannt bist. Du hast die Kontrolle und triffst eine Entscheidung, die dich für die Zukunft stärken kann.