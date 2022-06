So entfernst du Kaugummi von deinen Schuhen

Wenn der Kaugummi erhärtet, lässt er sich wesentlich einfacher von der Schuhsohle entfernen. Die beste Methode, damit klebriger Kaugummi schnell hart wird, ist, den gesamten Schuh in einen großen Plastikbeutel zu geben. Achte dabei darauf, dass der Kaugummi am Beutel festklebt und leg den Beutel dann in den Gefrierschrank. Lass ihn für zwei Stunden im Gefrierschrank. Wenn du ihn wieder rausnimmst, sollte der Kaugummi am Beutel festkleben und sich leicht von deinem Schuh entfernen lassen.

Wenn du es gerade eilig hast und nicht zwei Stunden warten kannst, dann nimm einfach einen Eiswürfel. Drücke ihn für 10 bis 15 Minuten gegen den Kaugummi, bis er erhärtet. Damit dein Schuh dabei nicht nass wird, kannst du den Eiswürfel in einen Plastikbeutel packen, bevor du ihn gegen deinen Schuh drückst. Sobald der Kaugummi erhärtet und nicht mehr so klebrig ist, kannst du ihn mit einem Zahnstocher abkratzen.