In guter Gesellschaft: Der Court ist ihr Zuhause

Auf einem Basketballplatz am South Beach im Stadtteil Fremantle (oder Freo) von Perth ist gerade ein 3 gegen 3 in vollem Gange. Und auch wenn es freundschaftlich zugeht, so zeigen die frechen Sprüche doch, dass einiges auf dem Spiel steht: Die Verlierer geben ein Abendessen aus.



"Oh, ich freu mich schon auf das tolle Essen", ruft Chris Lako, die Stimmungskanone im Team. Er ist außerdem der kleinste Spieler und muss sich daher viel freundschaftlichen Spott von seinen Kumpeln gefallen lassen.



Sebit Reath, der inoffizielle Chef der Gang, grinst, als er den Ball übernimmt. "Bro, ich will einen Milchshake", lacht der 22-Jährige, der bereits im Rahmen eines Stipendiums im College Basketball spielte. "Und stell dich schon mal drauf ein: Du musst tief in die Tasche greifen, denn ich gehe auch noch zu Nobu!" Das ist ein teures japanisches Restaurant in Perth.



"Ich bezahle hier niemandem das Essen, also alle aus dem Weg!", ruft Chudier Lap, der mit 21 zu den jüngeren Spielern gehört.