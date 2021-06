In guter Gesellschaft: Harlem Honeys & Bears 

In einer kleinen Seitenstraße der West 135th Street in Harlem begrüßen sich ein paar Dutzend selbsternannte "Oldtimer" in Masken und passenden roten Trainingsanzügen mit den Ellenbogen, anstatt sich zum Gruß zu umarmen. Zum ersten Mal seit Monaten treffen sie sich vor dem Hansborough Recreation Center, das von ihnen einfach "The Bathhouse" genannt wird. In diesem atemberaubenden Schwimmbad mit Mosaikfliesen trainieren die Frauen und Männer ihre Züge und ballettartigen Beinbewegungen als die Harlem Honeys & Bears – ein Synchronschwimmverein, der seit 1979 Wellen schlägt. Der Name des Teams wurde laut Mitglied Rasheedah Ali vom Slang der späten 70er-Jahren inspiriert. "Es waren Männer und Frauen. Die Frauen waren die 'Honeys' und Bären lieben nun einmal Honig. Also nannten sie sich Harlem Honeys & Bears", sagt sie über das Eröffnungsteam.



Einige Mitglieder des Teams schwimmen schon ihr ganzes Leben, den damals noch getrennten Pools zum Trotz. Andere besiegten ihre Angst vor dem Wasser erst mit 60. Gemeinsam haben sie Auszeichnungen gewonnen, chronische Krankheiten überwunden, Freundschaften geknüpft und, vielleicht am wichtigsten, ihre Leidenschaften und Fähigkeiten im Rahmen eines Jugendschwimmprogramms mit der gesamten Community geteilt. "Die größte Belohnung für einen Coach ist es, diese jungen Frauen und Männer völlig mühelos durchs Wasser gleiten zu sehen", sagt Teampräsident Luther Gales. Und da Studien zeigen, dass schwarze Jugendliche statistisch gesehen mit höherer Wahrscheinlichkeit einem Tod durch Ertrinken zum Opfer fallen, teilen die Harlem Honeys & Bears nicht nur ihren Sport, sondern retten auch Leben.