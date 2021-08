Die Geschwister Joel und Georgia Palmer und ihre Queer Creative Community

Ihr habt beide an den Black Lives Matter-Protesten in London teilgenommen. Was habt ihr diesbezüglich über euch selbst gelernt und wie hat das eure Persönlichkeit und eure Kreativität beeinflusst?



Joel: Wir haben auf diesen Protestmärschen gelernt, dass wir Beziehungen haben, durch die wir gehört werden. Wir haben Wege gefunden, der Welt zu zeigen, dass das gerade wirklich passiert und wir in einem sicheren Umfeld sind. Diese Bewegung war sehr interessant, weil Teile unserer Familie uns nicht unterstützten. Es war interessant zu sehen, dass es systematischen Rassismus innerhalb unserer Familie gibt. Sich von diesen Menschen zu entfernen, war sehr traurig.



Wir wollten einen Test machen, um herauszufinden, wo unsere Herkunft im tieferen Sinne liegt. Uns wurde unser Leben lang gesagt, dass wir halb Jamaikanisch, halb Englisch sind, aber da gibt es noch viel mehr. Wir haben herausgefunden, dass wir auch Wurzeln in Südamerika, Asien, dem Kongo und Benin haben.



Georgia: Die Bewegung hat uns aber gegenseitig näher gebracht und darüber hätten wir früher reden sollen.



Und was bedeutet für euch die Kraft der Gruppe, besonders als People of Color und Teil der queeren Community?



Joel: Unsere Gruppe besteht aus Gleichgesinnten und Freigeistern. Queere Künstler sind eine Minderheit, das verbindet uns. Aber jeder hat seinen individuellen Charakter, das treibt uns an.



Wir finden wahre Inspiration nur innerhalb unseres Kreises. Wir inspirieren uns gegenseitig. Und wenn jemand dazu kommt, denken wir immer: "Wow, du bist ein echter Star auf deine eigene Weise."



Wie habt ihr euch in dieser reflektierenden, revolutionären Zeit gegenseitig weitergebracht und was habt ihr an eurem kreativen Prozess geändert?



Joel: Wir haben uns mit den Leuten, mit denen wir zusammen leben, digitale Animationen in 3D angesehen. Wir sind insgesamt 15 Menschen hier, darunter Designer, Fotografen und Set Designer, und leben in einem Lagerhaus mit tollen Plätzen, wo wir die Quarantäne zusammen verbracht haben. Wir haben die Clubs so sehr vermisst, dass wir am Wochenende immer die Terrassen vorbereitet und die Nachbarn eingeladen haben.



Georgia: Wir hatten Zeit, völlig in uns hineinzusehen und kreativ zu sein. Wir hatten Glück, den Raum dafür zu haben.



Joel: Wir sind jetzt dynamischer geworden. Das hat uns in dieser Zeit näher zusammengebracht.



In welchen Bereichen seid ihr sonst begeistert und aktiv dabei?



Georgia: Inklusion, Diversität und darum, Minderheiten stark zu machen. Ich kenne viele Trans-Frauen oder Frauen of Color und ich sehe, dass viele Plus Size-Models nicht zu Shootings eingeladen werden. Ich will einen kreativen Raum schaffen, wo wir die Höhen und Tiefen unserer Karrieren besprechen und das Bewusstsein stärken können.



Joel: Definitiv Rechte für Trans-Menschen. Wir müssen die Trans-Community wertschätzen. Sie sind der einzige Grund, warum es Communitys für queere und homosexuelle Menschen überhaupt gibt. Ich denke, unsere persönliche kreative Reise, worüber wir gesprochen haben, als wir noch sehr jung waren, besteht darin, unsere Plattform zu nutzen, um genug Erfahrungen, Geld und Wohlstand zu erlangen, um all das zurückzugeben, für das wir kämpfen.