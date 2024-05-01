Die Geschichte des Blazer
Department of Nike Archives
Erfahre mehr zum Launch des Blazer in den 1970ern.
Die Geschichte des Nike Blazer beginnt in den frühen 70ern. Der Schuh wurde nach dem lokalen Profi-Basketballteam von Nike, den Portland Trail Blazers, benannt, die kurz zuvor der Liga beigetreten waren. Nach Angaben des Department of Nike Archives waren einige Mitglieder dieses Teams sogar die ersten Profis in sämtlichen Sportarten, die den Swoosh trugen.
Zunächst trugen sie Bruin Prototypen aus dem Jahr 1972. Der Bruin und der Blazer werden wegen ihrer vielen Ähnlichkeiten oft verwechselt. Im Dezember 1972 erschien der Blazer das erste Mal auf dem Court.
In einem Katalog aus dieser Zeit hieß es: "Der Blazer HT ist robust und sorgfältig konstruiert, um maximalen Halt und Tragekomfort zu bieten. Er ist die erste Wahl für Champions aus allen Regionen." Das "Obermaterial aus weichstem Kalbsleder" wurde durch einen Vulkanisationsprozess (wofür ein riesiger Ofen verwendet wird, bei dem das Obermaterial und die Gummi-Außensohle unter Hitze verklebt werden) mit der Sohle verbunden, was damals in nur wenigen japanischen Fabriken möglich war.
Schon bald nach ihrer Einführung waren sowohl der Bruin als auch der Blazer in Wildleder sowie "in Farben, die für Gewinner:innen gemacht sind" erhältlich. Doch damit nicht genug.
Als Profibasketballstar George "The Iceman" Gervin in die Liga kam, trug er eine andere Schuhmarke. Gervin war der erste Athlet von Nike, der einen "Player Exclusive"-Schuh erhielt. Der Blazer hatte "ICEMAN" auf der Ferse stehen, wo normalerweise "NIKE" steht.
Als Nike die Basketballschuhtechnologie voranbrachte, griffen Skater:innen den Blazer auf und machten ihn auch abseits des Courts zu einer Ikone. Es dauerte jedoch bis 2005, bis Nike SB einen Blazer speziell fürs Skaten entwickelte.
Von da an nahmen sowohl die SB Version als auch das Original Fahrt auf, was über die Jahre zu vielen begehrten Collaborations führte.
Im Jahr 1973 war die obige Printanzeige eine der ersten, in der Produkte der Marke Nike vorgestellt wurden, darunter der Blazer, der Cortez, der Greco und der Nike.
Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist der Blazer eine Schuhlegende mit einem nahezu unveränderten Design. Nicht viele Schuhe, die ihr Debüt in den frühen 70ern feierten, können dieses Vermächtnis für sich beanspruchen.
Unten findest du Dutzende der neuesten Nike Blazer Styles.